Plażują i pływają w Adriatyku. W Chorwacji przypomniało o sobie lato

Mario Tisauri, mieszkaniec Slavonskiego Brodu na wschodzie Chorwacji, przyjechał do Splitu na mecz piłki nożnej. Miał na sobie kurtkę zimową, którą musiał natychmiast zdjąć, bo termometry pokazywały około 20 stopni.

- Nie mogłem uwierzyć w to, jak jest przyjemnie - powiedział reporterowi agencji informacyjnej Reuters na chwilę przed tym, jak wskoczył do Adriatyku.

- Teraz w Niemczech jest bardzo zimno, około pięciu stopni Celsjusza, a poza tym bardzo deszczowo i mgliście. Tu jest za to naprawdę pięknie, słonecznie. No i można pływać, a w Niemczech to już niemożliwe.