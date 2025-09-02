Burza piaskowa nawiedziła miasto

W poniedziałek po południu w stolicę amerykańskiego stanu Arizona - Phoenix - uderzyła burza piaskowa. Atak żywiołu spowodował poważne zakłócenia w ruchu drogowym i lotniczym. Tysiące osób było bez prądu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W poniedziałek po południu burza piaskowa przetoczyła się przez część Phoenix. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia, które obowiązywały do godziny 18.30. Jak wskazali synoptycy, wcześniej zauważano ścianę piasku o długości niemal 10 kilometrów. Przemieszczała się w kierunku południowo-zachodnim z prędkością 32 kilometrów na godzinę. Wiatr, który jej towarzyszył w porywach wiał z prędkością blisko 80 km/h. Burzy towarzyszyły wyładowania atmosferyczne.

Tysiące odbiorców bez prądu, wstrzymane loty

W wyniku burzy około osiem tysięcy odbiorców było bez prądu. Według NWS, niebezpieczne, zagrażające życiu warunki panowały na wielu drogach, w tym na odcinkach autostrad międzystanowych. Kierowcy na autostradzie Loop 101, która łączy największe miasta, a także autostrady międzystanowe, mogli dostrzec ścianę pyłu przemieszczającą się w kierunku Phoenix. Na lotnisku Phoenix-Sky Harbor International Airport przez godzinę nie lądowały i nie startowały samoloty .

Burze piaskowe nie należą do rzadkości w pustynnym stanie Arizona. To kolejna z wielu burz, które przechodzą w ostatnim czasie przez Arizonę, przynosząc ulewny deszcz, wyładowania atmosferyczne, a także - ściany piasku.

Rozwiń

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: CNN, KTAR News 92.3 FM, ABC15