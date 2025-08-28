Setki tysięcy ewakuowanych, padać ma do końca tygodnia

Co najmniej 34 osoby zginęły, a ponad 210 tysięcy ewakuowano z powodu niszczycielskich powodzi w pakistańskiej części Pendżabu. Na mniejszą skalę żywioł dotknął też indyjską część tej krainy, w tym główną świątynię sikhizmu.

Ulewne deszcze w regionie Himalajów w ostatnich dniach poskutkowały gwałtownym wzrostem wody pięciu w rzekach Pendżabu (nazwa tego regionu oznacza po polsku "pięciorzecze"): Bjas, Ćanab, Dźhelam, Rawi i Satledź. Żywioł doświadczył mieszkańców zarówno pakistańskiej, jak i indyjskiej części regionu. W Indiach dopiero co doszło do innej tragedii w wyniku ulew - na trasę pielgrzymki w Kaszmirze i Dżammu zeszła lawina błotna, w jej wyniku śmierć poniosło kilkadziesiąt osób.

Pakistan. Wysadzili wał ochronny na rzece

Powodzie najbardziej dotknęły Pendżab w północno-wschodnim Pakistanie. Od początku tygodnia 34 osoby straciły życie, a ponad 210 tysięcy zostało ewakuowanych, w tym ponad 20 tysięcy z obrzeży Lahauru, drugiego największego miasta kraju. Ze względu na to, że poziom przepływającej przez niego rzeki Rawi stale się podnosi, grozi mu zalanie. Ostrzeżenia obowiązują także w prowincji Chajber Pasztunchwa.

Już teraz pod wodą w Pendżabie znalazły się dziesiątki kilometrów kwadratowych ziemi uprawnej oraz świątynia założyciela religii sikhijskiej, Guru Nanaka, położona nieopodal granicy z Indiami. Służby i wojsko prowadzą operację ratunkową, głównie poprzez dostarczanie wody pitnej i żywności do miejsc odciętych przez żywioł. W akcji ratunkowej zginęło dwóch żołnierzy.

W środę celowo wywołano eksplozję na jednym z wałów ochronnych na Ćanabie. Jak podała agencja informacyjna AP, miało to na celu uchronienie przed zawaleniem się elektrowni wodnej na rzece, co mogło nastąpić w wyniku ekstremalnego ciśnienia powodziowego. Spiętrzoną wodę z Ćanabu skierowano na pobliskie wioski. Ewakuowani mieszkańcy obserwowali z wyżej położonych terenów, jak woda zatapia ich domostwa.

Indie. Woda zagraża najważniejszej świątyni sikhizmu

W mniejszej skali powodzie dotknęły indyjską część Pendżabu. Tutaj woda również zagraża ważnemu miejscu religijnemu, a konkretnie Złotej Świątyni w mieście Amritsar. To główne miejsce kultu i sanktuarium wyznawców sikhizmu w Indiach.

Woda doprowadziła także do osuwisk. Najgroźniejsze z nich wystąpiło na popularnej trasie pielgrzymek wyznawców hinduizmu w rejonie miasteczka Katra. Lokalne służby ratunkowe przekazały, że udało im się wydobyć spod osuwiska wszystkich pielgrzymów, ale co najmniej 18 osób trafiło do szpitali z różnego rodzaju obrażeniami. Na trasie do Katry zawieszono cały ruch pielgrzymkowy. Ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami obowiązują też w indyjskim stanie Himaćal Pradeśi.

Służby meteorologiczne prognozują, że nad Pendżabem i Kaszmirem będzie padać ze zmienną intensywnością co najmniej do końca tygodnia. Sytuacja ma się nieco uspokoić dopiero w przyszłym tygodniu.

