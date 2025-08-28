Setki tysięcy ewakuowanych, padać ma do końca tygodnia

28 sierpnia 2025, 17:33
Źródło:
PAP
Powódź w mieście Sijalkot we wschodnim Pakistanie
Powódź w mieście Sijalkot we wschodnim Pakistanie
Reuters
Powódź w mieście Sijalkot we wschodnim PakistanieReuters

Co najmniej 34 osoby zginęły, a ponad 210 tysięcy ewakuowano z powodu niszczycielskich powodzi w pakistańskiej części Pendżabu. Na mniejszą skalę żywioł dotknął też indyjską część tej krainy, w tym główną świątynię sikhizmu.

PogodaDługoterminowaWeekend

Ulewne deszcze w regionie Himalajów w ostatnich dniach poskutkowały gwałtownym wzrostem wody pięciu w rzekach Pendżabu (nazwa tego regionu oznacza po polsku "pięciorzecze"): Bjas, Ćanab, Dźhelam, Rawi i Satledź. Żywioł doświadczył mieszkańców zarówno pakistańskiej, jak i indyjskiej części regionu. W Indiach dopiero co doszło do innej tragedii w wyniku ulew - na trasę pielgrzymki w Kaszmirze i Dżammu zeszła lawina błotna, w jej wyniku śmierć poniosło kilkadziesiąt osób.

CZYTAJ WIĘCEJ: Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

Pakistan. Wysadzili wał ochronny na rzece

Powodzie najbardziej dotknęły Pendżab w północno-wschodnim Pakistanie. Od początku tygodnia 34 osoby straciły życie, a ponad 210 tysięcy zostało ewakuowanych, w tym ponad 20 tysięcy z obrzeży Lahauru, drugiego największego miasta kraju. Ze względu na to, że poziom przepływającej przez niego rzeki Rawi stale się podnosi, grozi mu zalanie. Ostrzeżenia obowiązują także w prowincji Chajber Pasztunchwa.

Już teraz pod wodą w Pendżabie znalazły się dziesiątki kilometrów kwadratowych ziemi uprawnej oraz świątynia założyciela religii sikhijskiej, Guru Nanaka, położona nieopodal granicy z Indiami. Służby i wojsko prowadzą operację ratunkową, głównie poprzez dostarczanie wody pitnej i żywności do miejsc odciętych przez żywioł. W akcji ratunkowej zginęło dwóch żołnierzy.

W środę celowo wywołano eksplozję na jednym z wałów ochronnych na Ćanabie. Jak podała agencja informacyjna AP, miało to na celu uchronienie przed zawaleniem się elektrowni wodnej na rzece, co mogło nastąpić w wyniku ekstremalnego ciśnienia powodziowego. Spiętrzoną wodę z Ćanabu skierowano na pobliskie wioski. Ewakuowani mieszkańcy obserwowali z wyżej położonych terenów, jak woda zatapia ich domostwa.

Niszczycielskie powodzie w pakistańskim PendżabiePAP/EPA/RAHAT DAR

Indie. Woda zagraża najważniejszej świątyni sikhizmu

W mniejszej skali powodzie dotknęły indyjską część Pendżabu. Tutaj woda również zagraża ważnemu miejscu religijnemu, a konkretnie Złotej Świątyni w mieście Amritsar. To główne miejsce kultu i sanktuarium wyznawców sikhizmu w Indiach.

Woda doprowadziła także do osuwisk. Najgroźniejsze z nich wystąpiło na popularnej trasie pielgrzymek wyznawców hinduizmu w rejonie miasteczka Katra. Lokalne służby ratunkowe przekazały, że udało im się wydobyć spod osuwiska wszystkich pielgrzymów, ale co najmniej 18 osób trafiło do szpitali z różnego rodzaju obrażeniami. Na trasie do Katry zawieszono cały ruch pielgrzymkowy. Ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami obowiązują też w indyjskim stanie Himaćal Pradeśi.

Służby meteorologiczne prognozują, że nad Pendżabem i Kaszmirem będzie padać ze zmienną intensywnością co najmniej do końca tygodnia. Sytuacja ma się nieco uspokoić dopiero w przyszłym tygodniu.

Autorka/Autor:kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RAHAT DAR

PakistanIndiePowódź
Pozostałe wiadomości

Dzisiaj na Delos nikt nie mieszka, ale ta grecka wyspa nie jest opustoszała. W okresie wakacyjnym niemal codziennie do jej brzegów przybijają statki wypełnione turystami, którzy chcą zobaczyć ważny kawałek historii Europy. Dla osób, które chcą wybrać się w to miejsce, badacze mają jedną radę: nie warto czekać. To najprawdopodobniej ostatnia szansa na podziwianie Delos w takim stanie, jaki widzimy na zdjęciach z wakacyjnych folderów.

Zmiany klimatu mogą ukraść nam przeszłość

Zmiany klimatu mogą ukraść nam przeszłość

28 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
TVN24+

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym może towarzyszyć grad. W mocy są też alarmy przed upałem i silnym wiatrem.

Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW

Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW

28 sierpnia 2025, 6:30
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 13:48
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Kolejne dni pozwolą nam poczuć lato. Choć upały szybko opuszczą Polskę, to w wielu regionach kraju utrzyma się przyjemna temperatura. Korzystanie z ciepła utrudni jednak deszcz, a miejscami - burze.

Lato jeszcze nas nie opuści

Lato jeszcze nas nie opuści

28 sierpnia 2025, 15:14
Źródło:
tvnmeteo.pl

Poziom wody w Wiśle jest rekordowo niski. W czwartek rano wodowskaz Warszawa-Bulwary pokazał sześć centymetrów. Co się stanie, jeśli ta wartość spadnie do zera? Czy rzeka wyschnie? Na te pytania odpowiada doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog.

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

28 sierpnia 2025, 14:47
Źródło:
PAP

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał pierwszych obserwacji międzygwiazdowej komety 3I/ATLAS. Okazuje się, że obiekt ma nietypową budowę. Naukowcy podejrzewają, że ma to związek z jego pochodzeniem.

Z tą kometą jest coś nie tak

Z tą kometą jest coś nie tak

28 sierpnia 2025, 16:58
Źródło:
livescience.com

Gdzie jest burza? W czwartek 28.08 o poranku błyskało się w części kraju. Wyładowaniom towarzyszyły opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Uwaga: burze wrócą. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Jest spokojnie, ale nie będzie tak długo

Gdzie jest burza? Jest spokojnie, ale nie będzie tak długo

28 sierpnia 2025, 7:25
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 9:13
Źródło:
tvnmeteo.pl

W czwartek rano temperatura przekroczyła miejscami 23 stopnie Celsjusza, a będzie jeszcze wyższa. Tak wysoka wartość na termometrach o poranku to następstwo efektu fenowego. Będzie miał on jeszcze inne konsekwencje.

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

28 sierpnia 2025, 7:57
Źródło:
tvnmeteo.pl

30-letni Travis Kurtz, mieszkaniec Florydy uważa, że ma ogromne szczęście, że żyje. Mężczyzna został rażony piorunem. - Nigdy w całym moim życiu nie byłem tak przerażony, jak tego dnia - opowiadał.

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

28 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
CNN, CBS News

Zmian klimatu, wywoływane przez działalność człowieka, zagrażają morskim stworzeniom, w tym rekinom. Niewykluczone, że za ich sprawą jedna z ich supermocy osłabnie.

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

28 sierpnia 2025, 12:28
Źródło:
phys.org, frontiersin.org

Pogoda na dziś, czyli czwartek 28.08. Czwartek przyniesie w części kraju upały. Temperatura w cieniu wzrośnie nawet do 32 stopni. Lokalnie mogą pojawić się opady deszczu, a nawet burze.

Pogoda na dziś - czwartek, 28.08. Ponad 30 stopni i powrót burz

Pogoda na dziś - czwartek, 28.08. Ponad 30 stopni i powrót burz

28 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Tajfun Kajiki spowodował rozległe zniszczenia w Wietnamie i Tajlandii. Zginęło co najmniej dziewięć osób, setki domów zostały zalane, a ponad półtora miliona mieszkańców pozostaje bez prądu.

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

27 sierpnia 2025, 18:02
Źródło:
Reuters

Włoskie alpejskie pogotowie alarmuje o znacznym wzroście liczby wypadków w górach latem. Ratownicy podkreślają, że wielu turystów udaje się na wycieczki bez przygotowania. Zdarza się, że amatorzy górskich spacerów idą tam w butach jak na plażę, a zamiast kurtek chroniących od wiatru zabierają... tablet.

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

27 sierpnia 2025, 21:20
Źródło:
PAP, ANSA

Ponad 30 osób zginęło w wyniku lawiny błotnej w północnych Indiach. W wyniku katastrofy tysiące mieszkańców zostało odciętych od podstawowych usług. Masy ziemi zniszczyły zniszczyły słynny szlak pielgrzymkowy w stanie Dżammu i Kaszmir.

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

27 sierpnia 2025, 13:55
Źródło:
PAP, Reuters, tvnmeteo.pl

Trzy osoby zginęły w meksykańskim stanie Queretaro po gwałtownych ulewach, które w miniony weekend nawiedziły region. Wśród ofiar jest 19-latek. Został porwany przez nurt i odnaleziony w kanale wodnym. Woda uszkodziła ponad dwa tysiące domów.

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

27 sierpnia 2025, 20:02
Źródło:
Once Noticias Digital

W Gruzji na stanowisku archeologicznym Orozmani odkryto ludzką żuchwę sprzed 1,8 miliona lat. Znalezisko rzuca nowe światło na ewolucję i migracje naszych przodków poza Afrykę.

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

27 sierpnia 2025, 16:16
Źródło:
PAP, Reuters

W środę u wybrzeży północno-wschodniego Tajwanu zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 6. Wstrząsy, chwilowo odczuwalne również w stolicy - Tajpej, nie spowodowały jednak żadnych zniszczeń ani ofiar.

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

27 sierpnia 2025, 16:37
Źródło:
Reuters

Japonia mierzy się z rekordową falą gorąca. Środa w Tokio była dziesiątym dniem z rzędu z temperaturą powyżej 35 stopni Celsjusza. Według meteorologów to najdłuższa fala upałów w historii.

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

27 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
PAP, Asahi.com, NHK

Strażacy w hiszpańskiej Asturii i Galicji walczą z gwałtownymi pożarami lasów, które pochłaniają kolejne hektary ziemi. Silny wiatr oraz wyjątkowo sucha i upalna pogoda sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. W związku z narastającym zagrożeniem ewakuowano już kilka miejscowości.

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

27 sierpnia 2025, 14:55
Źródło:
Enex, El Pais

Północne regiony Indii zmagają się z katastrofalnymi powodziami. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w prowincji Pendżab. W pomoc poszkodowanym zaangażowane jest także wojsko. Indyjska armia opublikowała film z niezwykłej akcji ratunkowej.

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

27 sierpnia 2025, 12:07
Źródło:
CNN, ADG PI - INDIAN ARMY, Times Of India, The New Indian Express

Dziesiąty lot testowy Starshipa zakończył się sukcesem. W nocy z wtorku na środę megarakieta od firmy SpaceX wzbiła się w powietrze i po nieco ponad godzinie wylądowała w wodach Oceanu Indyjskiego. Poprzednie próby kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami.

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

27 sierpnia 2025, 8:29
Źródło:
PAP, Reuters, SpaceX

Od sześciu lat w Burkina Faso regularnie wypuszczane były owady zmodyfikowane genetycznie. Celem takiej inicjatywy było ograniczenie populacji komarzyc, które przenosiły malarię. To najczęstsza na świecie choroba zakaźna, szacuje się, że rocznie zarażonych zostaje od 300 do 500 milionów ludzi, a prawie 600 tysięcy umiera. Dlaczego teraz zaprzestano tych działań?

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

27 sierpnia 2025, 9:28
Źródło:
Business Insider, BBC

Minionej nocy mogliśmy zobaczyć przelot Falcona 9 nad Polską. Drugi stopień rakiety zostawił po sobie efektowny ślad świetlny. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia.

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

27 sierpnia 2025, 7:19
Źródło:
Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", Kontakt24, nocneniebo.pl

Wiele miejsc w Polsce boryka się z niedoborami wody. Nie jest to zaskoczeniem dla ekspertów, którzy uważają, że to konsekwencja wieloletnich zjawisk. Podają oni jednak sposoby na to, jak sprawić, by wody było więcej.

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

26 sierpnia 2025, 19:46
Źródło:
PAP

Burza piaskowa, zwana także habubem, przeszła nad Nevadą i Arizoną. W pierwszym amerykańskim stanie zakłóciła słynny festiwal, a w drugim dała się szczególnie mocno we znaki kierowcom.

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

26 sierpnia 2025, 8:51
Aktualizacja: 26 sierpnia 2025, 21:53
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, CNN

Łoś Emil to w Europie jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli swojego gatunku. Słynie z zamiłowania do długich wędrówek, podczas których przekracza granice państw. Ostatnio zawędrował do Austrii, gdzie wywołał niemałe poruszenie.

"Na początku myśleliśmy, że to ryba". Zadziwiający gość odwiedził Wiedeń

"Na początku myśleliśmy, że to ryba". Zadziwiający gość odwiedził Wiedeń

26 sierpnia 2025, 21:07
Źródło:
ENEX

We wschodnim Pakistanie zdecydowano o ewakuacji co najmniej 150 tysięcy mieszkańców. Wszystko w związku z planowanym przez Indie spuszczeniem wody z przepełnionej tamy, co może skutkować lokalnymi powodziami.

Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim trwają masowe ewakuacje

Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim trwają masowe ewakuacje

26 sierpnia 2025, 18:02
Źródło:
PAP

Członkowie projektu Skytinel znaleźli meteoryty na terenie wsi w województwie wielkopolskim. Są one pozostałością bolidu, który przeleciał nad zachodnią Polską pod koniec lipca.

Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

26 sierpnia 2025, 15:33
Źródło:
Skytinel

Ponad 80 portów zostało zamkniętych z powodu wysokich fal, które uderzają w wybrzeże Peru. W północnej części kraju obowiązuje zakaz wypływania. Na wzburzonym morzu zginęła jedna osoba.

Fale porywały łodzie z portów. Nie żyje jedna osoba

Fale porywały łodzie z portów. Nie żyje jedna osoba

26 sierpnia 2025, 14:12
Źródło:
Reuters, La Gaceta