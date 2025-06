Odwołane loty, ewakuacja mieszkańców. Gigantyczna chmura dymu nad wyspą

Pierwsza erupcja Lewotobi Laki-laki miała miejsce we wtorek po południu. Wulkan położony na wyspie Flores wyrzucił z siebie ogromną chmurę rozgrzanego dymu i popiołu o wysokości 11 kilometrów. Jak przekazały lokalne krajowe agencje, w środę nad ranem doszło do kolejnego, mniejszego wybuchu.

Opóźnione i odwołane loty, ewakuacja mieszkańców

Jak poinformowała agencja informacyjna Reuters, z powodu wybuchu wulkanu odwołano kilka międzynarodowych lotów na popularną wśród turystów wyspę Bali. Co najmniej do czwartku zamknięte zostało także lotnisko Maumere na wyspie Flores.

Jeden z dwóch stożków

Indonezyjska agencja wulkanologiczna PVMBG wprowadziła w rejonie wulkanu najwyższy poziom alarmu. Eksperci zaapelowali do mieszkańców o zachowanie czujności w związku z prognozowanymi ulewnymi deszczami, które mogą wywołać wypływy lawy i spływy wulkanicznego błota po zboczach stożka wulkanu.

Poprzednia erupcja Lewotobi Laki-laki wydarzyła się w maju, kiedy to władze również podniosły poziom alarmu do najwyższego. W marcu erupcja zmusiła niektóre linie lotnicze do odwołania lub opóźnienia lotów na Bali.