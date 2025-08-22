Niedźwiedź włamał się do lodziarni i stanął za ladą

Niedźwiedź włamał się do lodziarni w mieście South Lake Tahoe w Kalifornii. "Policjanci nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyli dużego niedźwiedzia za ladą sklepu" - napisało w poście na Facebook biuro szeryfa hrabstwa El Dorado.
W niedzielę 17.08 policjanci z hrabstwa El Dorado w Kalifornii zostali wezwani do nietypowego zdarzenia. Mieli wypłoszyć z lodziarni Camp Richardson niedźwiedzia brunatnego.
Niedźwiedź za ladą
Jak donoszą lokalne media, niedźwiedź wyrządził tylko niewielkie szkody. Zauważono też, że zajadał się lodami truskawkowymi.
Policjantom bez większych problemów udało się wypłoszyć zwierzę.
Źródło: Reuters, The Independent, krcrtv.com
Źródło zdjęcia głównego: Reuters