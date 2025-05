Nawałnica nad Paryżem. "Nagle zrobiło się ciemno, woda lała się ulicami"

Utrudnienia w metrze

Załamanie pogody, które nastąpiło ok. godziny 16, było krótkie, ale bardzo gwałtowne, ze strugami ulewnego deszczu i porywami wiatru sięgającymi do 90 kilometrów na godzinę. Woda spływała strumieniami po schodach prowadzących do niektórych stacji metra. Część z nich stacji z ruchu. Skutkami nawałnicy została dotknięta szczególnie linia numer sześć, która dojeżdża m.in. w okolice wieży Eiffla. Sytuacja ta utrzymywała się jeszcze godzinę po przejściu burzy.

"Nagle zrobiło się ciemno, woda lała się ulicami"

- Wczoraj wybraliśmy się do restauracji niedaleko Wieży Eiffla, aby zjeść obiad przed dalszym zwiedzaniem. Nagle zrobiło się ciemno, pojawił się wiatr i zaczęła się burza, podczas której spadł grad. Było go mnóstwo, samochody zaczęły się zatrzymywać, woda lała się ulicami. Widziałem, że studzienki nie dawały rady. Trwało to może dziesięć minut, później wszystko wróciło do normy - przekazał pan Sławomir.