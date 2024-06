"Nigdy dotąd kraju nie nawiedziła tak długa fala upałów"

Indie zmagają się z najdłuższą falą upałów, jaką kiedykolwiek odnotowano w tym kraju. Temperatura przekracza 45 stopni Celsjusza. Szczególnie trudna sytuacja panuje w północnej części kraju. Według służb medycznych do końca maja upały przyczyniły się do śmierci dziesiątek osób.

Śmiertelne żniwo upałów

Na początku czerwca lokalne media, powołując się na rządowe dane, poinformowały, że z powodu upałów od marca do maja w Indiach zmarło co najmniej 56 osób. W tym samym okresie służby medyczne odnotowały prawie 25 tysięcy przypadków udaru cieplnego.

"Częstsze, dłuższe i bardziej intensywne"

W wywiadzie dla dziennika "Indian Express" Mohapatra powiedział, że choć należy się spodziewać spadku temperatury, gdy do najbardziej rozgrzanych obszarów dotrą monsuny, to jeżeli "nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze, fale upałów będą częstsze, dłuższe i bardziej intensywne". - Działalność człowieka, rosnąca populacja, industrializacja prowadzą do zwiększonego stężenia tlenku węgla, metanu i chlorowęglowodorów. Narażamy nie tylko siebie, ale także przyszłe pokolenia - powiedział.

Indie, które są trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie, zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2070 roku, dwie dekady później niż większość uprzemysłowionych państw zachodnich. Indyjska energetyka opiera się w przeważającej mierze na węglu.