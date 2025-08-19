Liczba ofiar powodzi rośnie, a deszcz nie przestaje padać

Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi w północnych Chinach. Prognozy nie zapowiadają poprawy pogody. Chiny ze śmiertelnymi ulewami zmagają się od miesiąca.

Liczba ofiar śmiertelnych burz w północnych Chinach wzrosła do 13. Jak podała chińska agencja informacyjna Xinhua, trzy ciała wydobyto z powodziowych wód w mieście Ordos w Mongolii Wewnętrznej. W ciągu niecałych 24 godzin w dzielnicy, gdzie znaleziono ludzi, spadło ponad 204 litrów na metr kwadratowy deszczu, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia miesięczna dla sierpnia w tej części kraju. Pięć osób pozostaje zaginionych.

W sobotę gwałtowna powódź po wylaniu rzeki zabiła co najmniej 10 osób, porywając 13 turystów na obrzeżach miasta Bayan Nur, około 350 kilometrów na północny zachód od Ordos.

Strażacy poszukują zaginionych osób w mieście Bayannur w Mongolii Wewnętrznej PAP/EPA/XINHUA/MA JINRUI

Pogoda się nie poprawia

Od lipca nad częścią Chin przetaczają się intensywne opady deszczu, a monsun wschodnioazjatycki zatrzymał się nad północą i południem kraju. Prognozy nie zapowiadają poprawy pogody. Poniedziałkowa ulewa była pierwszą z trzech prognozowanych na najbliższe dni.

Ulewne deszcze i powodzie, które meteorolodzy po części utożsamiają ze skutkami zmian klimatu, stanowią duże wyzwanie dla władz. Obfite deszcze grożą przeciążeniem starzejących się systemów przeciwpowodziowych, przesiedlaniem milionów mieszkańców, a także stratami gospodarczymi, sięgającymi miliardów dolarów.

