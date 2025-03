La Nina słabnie, zbliżamy się do neutralnej fazy ENSO

ENSO (El Nino-Southern Oscillation) to naturalne, cykliczne zjawisko meteorologiczne, wynikające ze zmian dotyczących wiatru i temperatury powierzchni Pacyfiku. Łączy w sobie dwie przeciwstawne fazy: ciepłą El Nino oraz zimną La Nina. Faza neutralna ENSO to okres przejściowy pomiędzy nimi.

La Nina i El Nino - co to za zjawiska

Wyliczenia Japończyków

Wpływ na rolnictwo

- La Nina praktycznie się skończyła. Anomalia powierzchni morza w rejonie Pacyfiku w okolicach równika jest bliska zera. Z naszych wyliczeń wynika, że na (amerykańskich - przyp. red.) Wielkich Równinach będzie sucho przez co najmniej miesiąc, co wpłynie na wzrost pszenicy ozimej - powiedział Donald Keeney, meteorolog w firmie Maxar, zajmującej się analizą danych pochodzących z obserwacji Ziemi. - Przewidujemy również, że w maju i czerwcu w środkowej Brazylii pojawi się susza, która wpłynie na kukurydzę. We wschodniej Europie, w Ukrainie i w zachodniej Rosji do czerwca prawdopodobnie utrzymają się bardziej suche warunki, co wpłynie zarówno na pszenicę ozimą, jak i na wczesny wzrost kukurydzy i słoneczników - dodał Keeney.