Kolejne nakazy ewakuacji, temperatura ma dojść do 47 stopni

Z powodu pożarów, do których dochodzi w całej Kalifornii, 30 tysiącom mieszkańców tego amerykańskiego stanu nakazano ewakuację. Wysoka temperatura utrudnia walkę z ogniem. W piątek blisko połowa mieszkańców USA była objęta ostrzeżeniami związanymi z upałami.

Sezon pożarów, który niedawno rozpoczął się w Kalifornii, trwa zwykle do października, jednak ich intensywność wzrosła w ostatnich latach. Obszary zniszczone latem przez ogień w północnej i środkowej Kalifornii powiększyły się w latach 1996-2021 pięciokrotnie w porównaniu do wcześniejszych 24 lat. Naukowcy przypisują to zmianom klimatu spowodowanym przez człowieka.