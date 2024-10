Kawałek plastiku dla wieloryba jest jak ośmiornica

Trafiające do oceanów plastikowe przedmioty, takie jak torby na zakupy czy butelki, są regularnie znajdowane w żołądkach wyrzuconych na brzeg wielorybów i innych zwierząt. Naukowcy z amerykańskiego Duke University postanowili sprawdzić, co sprawia, że ssaki morskie je zjadają.

Czy da się znaleźć rozwiązanie?

- Istnieją setki rodzajów plastiku. Różne właściwości materiału, w tym skład polimerowy, dodatki, kształt, rozmiar, wiek i stopień degradacji oraz stopień zanieczyszczenia: to wszystko prawdopodobnie odgrywa rolę w specyficznych reakcjach akustycznych, które zaobserwowaliśmy - informują autorzy eksperymentu. Rozwiązaniem, które uchroniłoby walenie przed zjadaniem śmieci, mogłoby być przeprojektowanie niektórych tworzyw tak, aby nie miały wyraźnej sygnatury. - Nie sądzę jednak, że to naprawdę realna opcja, bo jeśli sieci rybackie i żyłki staną się niewidzialne, to wieloryby będą łatwiej się w nie zaplątywały. Nie chcemy, aby nie były w stanie ich rozpoznać - mówi Merrill.

Jak wieloryb szuka pożywienia

Żeby znaleźć pożywienie w ciemności, głęboko nurkujące wieloryby, na przykład kaszaloty, kaszaloty małe, czy zyfie gęsiogłowe wysyłają specyficzne dźwięki ze struktury przypominającej struny głosowe, znajdującej się w pobliżu ich nozdrzy. Dźwięki te są przekazywane do otaczającej wody przez kulistą strukturę wypełnioną olejem, zwaną melonem, która znajduje się nad ich pyskami. Odbijające się od obiektów w wodzie dźwięki są następnie odbierane przez wypełnione tłuszczem narządy czuciowe w dolnych szczękach, a następnie przekazywane do ucha wewnętrznego i do mózgu. Taki system doskonale służy zwierzętom od co najmniej 25 milionów lat.