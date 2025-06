Jeleń w salonie fryzjerskim. "Uspokój się, brachu"

Jeleń rozbił witrynę i wbiegł do salonu fryzjerskiego. Do tej niecodziennej interwencji zostali wezwani funkcjonariusze w mieście Keokuk w amerykańskim stanie Iowa. Jak przekazali, zwierzę zostało bezpiecznie wyprowadzone na zewnątrz.

Do sytuacji doszło we wtorek rano. Właścicielka salonu fryzjerskiego przyszła do pracy i zobaczyła, że witryna jej lokalu została rozbita, a na podłodze widoczne były plamy krwi. Kobieta natychmiast wezwała policję, myśląc, że doszło do włamania.