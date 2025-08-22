Niebieskie smoki przy popularnych plażach. Zakazano kąpieli

22 sierpnia 2025, 17:34
Źródło:
CNN, tvnmeteo.pl
Miejscowość Guardamar del Segura w prowincji Alicante w Hiszpanii
Miejscowość Guardamar del Segura w prowincji Alicante w Hiszpanii
Google Earth
Miejscowość Guardamar del Segura w prowincji Alicante w HiszpaniiGoogle Earth

Plaże w Guardamar del Segura, na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, zostały tymczasowo zamknięte po tym, jak w wodach przybrzeżnych zauważono dwa jadowite morskie ślimaki, znane też jako niebieskie smoki. Mimo niewielkich rozmiarów mogą być niebezpieczne - kontakt z nimi może grozić bolesnymi poparzeniami skóry.

PogodaDługoterminowaWeekend

Na około dobę zamknięto plaże w Guardamar del Segura w Walencji w południowo-wschodniej Hiszpanii, po tym jak w wodach przybrzeżnych odnaleziono dwie jadowite jaskółki morskie, zwane też niebieskimi smokami. O wprowadzeniu zakazu kąpieli poinformowała lokalna policja.

Komunikat policji

"Ze względu na pojawienie się niebieskiego smoka (Glaucus atlanticus) oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wprowadziliśmy zakaz kąpieli na wszystkich miejskich plażach do czasu wydania nowego zarządzenia" - przekazała policja w Guardamar w mediach społecznościowych w środę.

Te morskie ślimaki, choć osiągają zaledwie trzy centymetry długości, potrafią być wyjątkowo groźne. Żywią się jadowitymi organizmami, jak na przykład mocno parzącą bąbelnicą bąbelcową. Następnie smoki magazynują i koncentrują ich truciznę. Dzięki temu mogą paraliżować ofiary nawet 300 razy większe od siebie.

W czwartek w mediach społecznościowych poinformowano, że zakaz został zniesiony.

Kontakt ze zwierzęciem może być niebezpieczny

Władze lokalne ostrzegały, że kontakt z niebieskim smokiem może prowadzić do niebezpiecznych i bolesnych poparzeń skóry. Apelowano do plażowiczów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz natychmiastowe zgłaszanie każdego przypadku zauważenia tego zwierzęcia. Jak zaznaczył burmistrz Guardamar del Segura Jose Luis Saez, nie wolno ich dotykać gołymi rękami, ani nawet w rękawicach.

Jeśli dojdzie do oparzenia, zaleca się przepłukanie rany wodą morską oraz jak najszybszy kontakt z lekarzem. Mimo zniesienia zakazu władze wciąż apelują o ostrożność i unikanie kontaktu z nietypowo pojawiającymi się w regionie ślimakami.

Niebieski smok, zwany też jaskółką morską

Niebieskie smoki to wyjątkowo rzadcy goście w rejonie Morza Śródziemnego. Zazwyczaj występują w ciepłych i letnich wodach Atlantyku, Pacyfiku oraz Oceanu Indyjskiego, unosząc się na powierzchni oceanu, niesione przez prądy i wiatr. Wybrzeże Alicante, znane z piaszczystych plaż i słonecznego klimatu, należy do najchętniej odwiedzanych miejsc w Hiszpanii. Nietypowe pojawienie się tam niebieskiego smoka wywołało duże zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Niebieski smok - zdjęcie ilustracyjneShutterstock

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: CNN, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

HiszpaniazwierzętaMorza i oceany
Pozostałe wiadomości

W sobotę nad Polskę zacznie napływać chłodne, arktyczne powietrze. Przyniesie ono zdecydowane ochłodzenie, a wraz z nim deszcz, burze, a nawet grad. W drugiej połowie przyszłego tygodnia czeka nas wyraźne ocieplenie, a nawet możliwy powrót upałów.

W weekend zrobi się chłodno i burzowo

W weekend zrobi się chłodno i burzowo

22 sierpnia 2025, 15:38
Źródło:
tvnmeteo.pl

W najbliższy weekend w najwyższych partiach Tatr niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu - przekazał IMGW. Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i dynamiczną pogodę. Wszystko za sprawą niżu Severin.

IMGW: w weekend wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem

IMGW: w weekend wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem

22 sierpnia 2025, 16:17
Źródło:
PAP

Ponad 770 ofiar, tysiące ewakuowanych i całe wsie zmiecione z powierzchni ziemi - Pakistan mierzy się z jedną z najbardziej tragicznych serii powodzi w ostatnich latach. Wśród poszkodowanych jest Noor Muhammad, który na dwa dni przed własnym ślubem stracił 24 członków rodziny, gdy powódź błyskawiczna zniszczyła jego dom w dystrykcie Buner na północny kraju.

24 pogrzeby zamiast wesela. "Co mam powiedzieć?"

24 pogrzeby zamiast wesela. "Co mam powiedzieć?"

22 sierpnia 2025, 18:46
Źródło:
Reuters, The Guardian

Stanisław Soyka nie żyje. Wybitny polski artysta był zaangażowany w ochronę Puszczy Białowieskiej. Kilka lat temu nagrał teledysk w jej obronie.

"Nie ma drugiej takiej". Stanisław Soyka śpiewał dla Puszczy Białowieskiej

"Nie ma drugiej takiej". Stanisław Soyka śpiewał dla Puszczy Białowieskiej

22 sierpnia 2025, 11:47
Źródło:
Greenpeace, TVN24

Pogoda na dziś. Piątek 22.08 w części kraju może przynieść słabe opady deszczu. W większości Polski dzień zapowiada się jednak na ogół pogodnie. Termometry pokażą do 23 stopni.

Pogoda na dziś - piątek, 22.08. W części kraju może popadać

Pogoda na dziś - piątek, 22.08. W części kraju może popadać

22 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Niedźwiedź włamał się do lodziarni w mieście South Lake Tahoe w Kalifornii. "Policjanci nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyli dużego niedźwiedzia za ladą sklepu" - napisało w poście na Facebook biuro szeryfa hrabstwa El Dorado.

Niedźwiedź włamał się do lodziarni i stanął za ladą

Niedźwiedź włamał się do lodziarni i stanął za ladą

22 sierpnia 2025, 13:38
Źródło:
Reuters, The Independent, krcrtv.com

Huragan Erin oddala się powoli od Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie wywołał powodzie. Wysokie fale spowodowały, że zalane zostały wyspy w Karolinie Północnej. Pod wodą znalazły się też ulice w New Jersey.

Zalane drogi, ewakuacje, stan wyjątkowy

Zalane drogi, ewakuacje, stan wyjątkowy

22 sierpnia 2025, 13:15
Źródło:
CNN, BBC

Naukowcy za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba odkryli kolejny księżyc, który krąży wokół Urana. Jak donoszą badacze z NASA, tym samym do 29 zwiększyła się liczba znanych naturalnych satelitów tego lodowego giganta. 

Odkryto nowy księżyc Urana

Odkryto nowy księżyc Urana

22 sierpnia 2025, 14:56
Źródło:
NASA, CNN

93-latek z prefektury Akita na północy Japonii został znaleziony martwy przez żonę. Początkowo uznano go za ofiarę ataku niedźwiedzia. Po przeanalizowaniu ran na ciele ofiary aresztowano jednak syna mężczyzny - podaje stacja BBC.

Mężczyzna miał zginąć wskutek "ataku niedźwiedzia". Teraz aresztowano jego syna

22 sierpnia 2025, 9:20
Źródło:
BBC, tvn24.pl

Naukowcy zbadali intensywność, częstotliwość i czas trwania fal upałów w Afryce. Porównali do siebie dwa okresy, a wyniki, które otrzymali, są niepokojące.

Tak zmieniły się fale upałów w Afryce

Tak zmieniły się fale upałów w Afryce

22 sierpnia 2025, 9:07
Źródło:
PAP, uic.edu, Nature

Naukowcy zbadali, w jaki sposób gęsi wybierają swoich liderów. Badacze uważają, że mechanizm wyboru przywódców wśród ptaków może być wskazówką do analiz zachowań społecznych ludzi.

Jak gęsi wybierają swoich przywódców? Nowe badania

Jak gęsi wybierają swoich przywódców? Nowe badania

22 sierpnia 2025, 10:36
Źródło:
PAP

Rzadsze koszenie trawników jest lepsze dla bioróżnorodności roślin i organizmów glebowych. - Jednak w miastach, ze względu na różnorodne funkcje zieleni, potrzebny jest kompromis - powiedziała doktor Małgorzata Stanek z Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Ekspertka: najlepiej kosić trawę jak najrzadziej. Ale nie w miastach

Ekspertka: najlepiej kosić trawę jak najrzadziej. Ale nie w miastach

22 sierpnia 2025, 7:22
Źródło:
PAP

Ogień pochłonął wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w północnej Portugalii. Strażak został ciężko ranny. To jeden z najgorszych sezonów pożarowych w historii kraju.

Wóz strażacki stanął w płomieniach. Nagranie

Wóz strażacki stanął w płomieniach. Nagranie

21 sierpnia 2025, 20:34
Źródło:
Reuters, PAP, CMTV

Turyści i mieszkańcy nadmorskich miejscowości mogli dziś zobaczyć nietypowy widok. Nad Morzem Bałtyckim jednocześnie pojawiło się kilka zalążków trąb wodnych. Zjawiska były widoczne między innymi w Darłówku i Łazach.

"Niesamowity widok" nad Bałtykiem

"Niesamowity widok" nad Bałtykiem

21 sierpnia 2025, 14:31
Źródło:
Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl

Sezon polowań na niedźwiedzie rozpoczął się w Szwecji. W tym roku zezwoleniem na odstrzał objęte zostało około 20 procent krajowej populacji ssaków. Liczba ta niepokoi organizacje ochrony przyrody, które obawiają się, że tak nasilone polowania mogą spowodować szkody w populacji.

Chcą odstrzelić 20 procent populacji niedźwiedzi

Chcą odstrzelić 20 procent populacji niedźwiedzi

21 sierpnia 2025, 19:44
Źródło:
PAP, TT Nyhetsbyran, WWF Sverige

Ruch turystyczny przekłada się na coraz większe zanieczyszczenie Antarktydy. Najnowsze badania pokazują, że wysokie stężenie metali ciężkich pochodzących ze spalania paliw przyspiesza topnienie pokrywy śnieżnej. Wizyta jednego turysty może wiązać się z utratą nawet stu ton śniegu.

Jedna wycieczka tam kosztuje sto ton śniegu

Jedna wycieczka tam kosztuje sto ton śniegu

21 sierpnia 2025, 21:55
Źródło:
AFP, Nature Sustainability

Na plaży w Hondurasie znaleziono kogię krótkogłową, rzadki gatunek ssaka morskiego. Zwierzę było ciężko chore - w jego żołądku zalegała foliowa torba. Mimo wysiłków służb nie udało się go uratować.

Kogia połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach

Kogia połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach

21 sierpnia 2025, 18:50
Źródło:
The Miami Herald, Kanahau - Utila Research and Conservation Facility, NOAA

Przełom sierpnia i września może przynieść ciepłe, a miejscami upalne dni. Przedtem czeka nas jednak wyjątkowa chłodna końcówka obecnego tygodnia.

Jest szansa na powrót upału. Termin nie wszystkich ucieszy

Jest szansa na powrót upału. Termin nie wszystkich ucieszy

21 sierpnia 2025, 10:43
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Ciężarówka z naczepą jechała jedną z dróg w stolicy Meksyku. W pewnym momencie pod pojazdem zapadła się ziemia, a w jezdni powstała dość pokaźnych rozmiarów dziura.

Droga zapadła się pod jadącą ciężarówką

Droga zapadła się pod jadącą ciężarówką

21 sierpnia 2025, 16:40
Źródło:
Enex, Journal of South American Earth Sciences

Wysokie fale spowodowane przez huragan Erin zalały część wyspy Haterras w amerykańskim stanie Karolina Północna. Woda między innymi wdarła się do jednego z moteli.

Fale wtargnęły na wyspę

Fale wtargnęły na wyspę

21 sierpnia 2025, 13:12
Źródło:
NHC, Reuters, Fox Weather Channel, CNN

Ekstremalnie wysokie temperatury bywają niebezpiecznie nie tylko dla ludzi, ale także dla dzikich zwierząt. Biolodzy sprawdzili, jak upały wpływają na poszczególne gatunki.

Jak upały wpływają na dzikie zwierzęta? "Spadały z drzew jak jabłka"

Jak upały wpływają na dzikie zwierzęta? "Spadały z drzew jak jabłka"

21 sierpnia 2025, 14:41
Źródło:
The Guardian, tvn24.pl

Do tragicznego wypadku doszło we Francji, gdzie skała spadła na samochód. Dwie osoby nie żyją, a dwie kolejne zostały przewiezione do szpitala.

Skała zmiażdżyła samochód. Nie żyją dwie osoby

Skała zmiażdżyła samochód. Nie żyją dwie osoby

21 sierpnia 2025, 11:53
Źródło:
Enex, Radio SCOOP

W czwartkowy poranek chmury na niebie w Sopocie wyglądały na tyle spektakularnie, że na antenie TVN24 zachwycali się nimi Robert Kantereit i Dorota Gardias.

Ciekawe chmury zawisły nad Sopotem. Zwiastują zmianę pogody

Ciekawe chmury zawisły nad Sopotem. Zwiastują zmianę pogody

21 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
tvnmeteo.pl

Mieszkańcy australijskiego stanu Nowa Południowa Walia zmagają się ze skutkami ekstremalnych ulew. W wielu miejscach doszło do zalań i podtopień. W Sydney odnotowano największe opady deszczu w ciągu 24 godzin od 2007 roku.

Największe opady od 18 lat. Dziesiątki alarmów przed powodzią

Największe opady od 18 lat. Dziesiątki alarmów przed powodzią

21 sierpnia 2025, 9:41
Źródło:
ABC Australia, Waeatherzone.com, The Guardian

Do niedawna Włosi zmagali się z ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza. Teraz w znacznej części kraju doszło do gwałtownego zwrotu w pogodzie. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi, w której zginęła jedna osoba. Prognozy nie zapowiadają poprawy pogody.

Załamanie pogody od Mediolanu po Sycylię

Załamanie pogody od Mediolanu po Sycylię

20 sierpnia 2025, 17:38
Źródło:
Enex, primocanale.it

Liczba przypadków wyrzucenia na brzeg ssaków morskich w wodach wokół Szkocji gwałtownie wzrosła - donoszą naukowcy. Zdaniem ekspertów trudno jest wskazać dokładne przyczyny tego zjawiska.

Gwałtownie rośnie liczba wyrzuconych na brzeg ssaków morskich

Gwałtownie rośnie liczba wyrzuconych na brzeg ssaków morskich

20 sierpnia 2025, 19:41
Źródło:
PAP, BBC

Obfite opady deszczu nawiedziły indyjski stan Maharasztra, gdzie leży między innymi Mumbaj. Na skutek żywiołu zginęło co najmniej 21 osób - podała w środę brytyjska stacja BBC. Ulewy sparaliżowały życie finansowej stolicy Indii.

Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii

Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii

20 sierpnia 2025, 16:30
Źródło:
PAP, BBC