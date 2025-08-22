Niebieskie smoki przy popularnych plażach. Zakazano kąpieli

Plaże w Guardamar del Segura, na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, zostały tymczasowo zamknięte po tym, jak w wodach przybrzeżnych zauważono dwa jadowite morskie ślimaki, znane też jako niebieskie smoki. Mimo niewielkich rozmiarów mogą być niebezpieczne - kontakt z nimi może grozić bolesnymi poparzeniami skóry.

Na około dobę zamknięto plaże w Guardamar del Segura w Walencji w południowo-wschodniej Hiszpanii, po tym jak w wodach przybrzeżnych odnaleziono dwie jadowite jaskółki morskie, zwane też niebieskimi smokami. O wprowadzeniu zakazu kąpieli poinformowała lokalna policja.

Komunikat policji

"Ze względu na pojawienie się niebieskiego smoka (Glaucus atlanticus) oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wprowadziliśmy zakaz kąpieli na wszystkich miejskich plażach do czasu wydania nowego zarządzenia" - przekazała policja w Guardamar w mediach społecznościowych w środę.

Te morskie ślimaki, choć osiągają zaledwie trzy centymetry długości, potrafią być wyjątkowo groźne. Żywią się jadowitymi organizmami, jak na przykład mocno parzącą bąbelnicą bąbelcową. Następnie smoki magazynują i koncentrują ich truciznę. Dzięki temu mogą paraliżować ofiary nawet 300 razy większe od siebie.

W czwartek w mediach społecznościowych poinformowano, że zakaz został zniesiony.

Kontakt ze zwierzęciem może być niebezpieczny

Władze lokalne ostrzegały, że kontakt z niebieskim smokiem może prowadzić do niebezpiecznych i bolesnych poparzeń skóry. Apelowano do plażowiczów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz natychmiastowe zgłaszanie każdego przypadku zauważenia tego zwierzęcia. Jak zaznaczył burmistrz Guardamar del Segura Jose Luis Saez, nie wolno ich dotykać gołymi rękami, ani nawet w rękawicach.

Jeśli dojdzie do oparzenia, zaleca się przepłukanie rany wodą morską oraz jak najszybszy kontakt z lekarzem. Mimo zniesienia zakazu władze wciąż apelują o ostrożność i unikanie kontaktu z nietypowo pojawiającymi się w regionie ślimakami.

Niebieski smok, zwany też jaskółką morską

Niebieskie smoki to wyjątkowo rzadcy goście w rejonie Morza Śródziemnego. Zazwyczaj występują w ciepłych i letnich wodach Atlantyku, Pacyfiku oraz Oceanu Indyjskiego, unosząc się na powierzchni oceanu, niesione przez prądy i wiatr. Wybrzeże Alicante, znane z piaszczystych plaż i słonecznego klimatu, należy do najchętniej odwiedzanych miejsc w Hiszpanii. Nietypowe pojawienie się tam niebieskiego smoka wywołało duże zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Niebieski smok - zdjęcie ilustracyjne Shutterstock

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: CNN, tvnmeteo.pl