Pożar na greckiej wyspie. Są zarzuty dla ośmiu obywateli Kazachstanu

Obywatele Kazachstanu, którzy wyczarterowali jacht, opuścili już terytorium Grecji i dlatego Ateny zwróciły się w ich sprawie do Astany - poinformował w czwartek portal eKathimerini.

Wcześniej w związku z pożarem aresztowano kapitana i pierwszego oficera jednostki. Pozostałych jedenastu członków załogi, którym również postawiono zarzuty, po zatrzymaniu wypuszczono na wolność. Cała załoga nie przyznała się do winy.

Pożary w Grecji

Źródła przekazały agencji informacyjnej Reuters, że nie ma wystarczających dowodów, by powiązać ze sprawą załogę jachtu. Kapitan jako pierwszy poinformował służby o pożarze. Jacht, na którym pracowała załoga, był zakotwiczony około 350 metrów od brzegu.

Pożar na malowniczej Hydrze wybuchł w piątek wieczorem. Świadkowie poinformowali, że z jednego z jachtów wystrzeliwano fajerwerki. Według śledczych miało to spowodować wybuch dużego pożaru lasu na wyspie. Jego epicentrum było oddalone od zamieszkanych miejscowości, znajdowało się w trudno dostępnym terenie. W akcji gaśniczej, trwającej do godzin porannych, brali też udział wolontariusze. Ogień pochłonął ok. 300 tysięcy metrów kwadratowych lasu.