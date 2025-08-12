Pożar na popularnej greckiej wyspie

Na greckiej wyspie Zakynthos wybuchł pożar. Z żywiołem walczą strażacy. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania unoszącego się nad wyspą dymu i szalejącego ognia.

Greccy strażacy walczą we wtorek z czterema dużymi pożarami lasów. Jak podają lokalne media, jeden z nich szaleje na wyspie Zakynthos, która jest chętnie odwiedzana przez turystów.

Pożar wybuchł we wtorek po godzinie 7 w miejscowości Kiliomenos położonej w południowej części wyspy Zakynthos. Z żywiołem walczy 20 strażaków. Ogień zbliża się do wioski Agalas. Jak podają greckie media, na razie żaden dom nie jest bezpośrednio zagrożony.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania szalejącego na wyspie pożaru. Jeden z Reporterów24 przekazał, że pożar widać z okolic lotniska. Dodał, że otrzymał na telefon alert informujący o pożarze i instrukcje, jak się zachować.

Zakynthos (Zakintos) to grecka wyspa położona na Morzu Jońskim, na zachód od Peloponezu. Jest chętnie odwiedzana przez turystów, także z Polski.

