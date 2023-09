Grecja pod wodą, trwa ewakuacja. "Ludzie nie mogą zrozumieć wściekłości natury"

Burza Elias przyniosła intensywne opady deszczu centralnej części Grecji. Największe zniszczenia odnotowano na Eubei, a także w mieście Wolos w Tesalii. Mieszkańcy tego miasta pozostają bez dostępu do wody pitnej w kranach, w części miasta nie ma prądu.

Na Eubei, drugiej co do wielkości greckiej wyspie, ulewy spowodowały liczne szkody - uszkodzone zostały domy, drogi i linie wysokiego napięcia. W wiosce Rovies rzeka wystąpiła z brzegów, zalewając ponad 40 domów.

Według Europejskiej Bazy Danych o Trudnych Warunkach Pogodowych (ESWD) i Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Wolos w ciągu 14 godzin spadło 298 litrów wody na metr kwadratowy. Suma ta jest ponad osiem razy większa niż średnia miesięczna dla tego miasta we wrześniu.

Śmigłowiec wpadł do morza

Warunki pogodowe w Grecji są bardzo trudne. W czwartek w trakcie przechodzenia frontu w pobliżu Eubei rozbił się prywatny śmigłowiec, maszyna spadła do morza. "Śmigłowiec typu A-109 był w drodze do miasta Wolos z co najmniej jedną osobą na pokładzie" - powiedział z rozmowie z Reuterem urzędnik lotnictwa cywilnego.