Intensywny deszcz zalał stadion

Ulewy i śnieżyce

Największe problemy w Grecji wystąpiły w nocy ze środy na czwartek, gdy w wielu miejscach przez wiele godzin padał obfity deszcz. W miejscowości Vilia w Attyce Zachodniej było to około 152 litrów wody na metr kwadratowy. Ulewy związane z burzą Elena dotknęły także Ateny i jej okolice. Mieszkańcy północnych i południowych przedmieść stolicy kraju zmagali się z lokalnymi podtopieniami oraz problemami komunikacyjnymi.

Niespokojnie było także na drugiej co do wielkości greckiej wyspie Eubea, gdzie silne opady deszczu doprowadziły do wzrostu poziomu wody w rzece Messapios. Utrudnienia sprawiły też śnieżyce, które spowodowały między innymi blokadę dróg i zamknięcie niektórych ośrodków narciarskich.