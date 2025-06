Japoński przysmak pojawił się na plażach Portugalii. To nie są dobre wieści

Undaria pierzastodzielna (Undaria pinnatifida) to gatunek brunatnic, który pierwotnie można było spotkać wyłącznie w Azji. Obecnie występuje on w wielu regionach świata, między innymi w okolicach Meksyku, Argentyny, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Teraz do tej listy dołączyła także Portugalia, gdzie organizmy te były dotychczas niemal niespotykanym gatunkiem, pojawiającym się najwyżej sezonowo.