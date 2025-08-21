Skała zmiażdżyła samochód. Nie żyją dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło we Francji, gdzie skała spadła na samochód. Dwie osoby nie żyją, a dwie kolejne zostały przewiezione do szpitala.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę dwie osoby zginęły w wypadku w Górnej Sabaudii we francuskim regionie Owernia-Rodan-Stało się to między miejscowościami Chamonix i Passy. Gdy samochód przejeżdżał drogą biegnącą nieopodal wiaduktu Egratz, z jednej z gór oberwała się skała, spadła na pojazd i w następstwie go zmiażdżyła.

Zmiażdżony przez skałę samochód Enex

Samochodem jechała rodzina

Dramat rozegrał się około godziny 18. W samochodzie znajdywały się cztery osoby: 54-letni kierowca samochodu, jego małżonka, ich syn oraz jego partnerka. Po wypadku młodych osób nie dało się odratować, natomiast małżeństwo w stanie ciężkim zostało przewiezione do szpitali w mieście Annecy oraz miejscowości Sallanches.

CZYTAJ TAKŻE: Załamanie pogody od Mediolanu po Sycylię

Cała rodzina pochodziła z departamentu Somme, znajdującego się w północnej części Francji. Spędzali wakacje w górskiej miejscowości Combloux, a do wypadku doszło, gdy wracali z wycieczki do zoo w Les Houches. Prokuratura z miejscowości Bonneville wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci. Powierzyła je śledczym z Chamonix.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: Enex, Radio SCOOP