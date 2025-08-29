Zamknął drzwi domu i odwrócił się. Takiego widoku się nie spodziewał

W jednym z miast na Florydzie mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia tuż przed własnym domem. Całe zajście nagrała kamera zamontowana w dzwonku do drzwi.

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia w mieście Apopka na przedmieściach Orlando na Florydzie. Około godziny 4 rano Alexander Rojas zamykał drzwi swojego domu, gdy za nim nagle przebiegły dwa niedźwiedzie czarne.

Floryda. Walczył z niedźwiedziem przed własnym domem

Mężczyzna zaczął krzyczeć. Początkowo niedźwiedzie minęły go, ale jeden z nich zawrócił i zaatakował.

- Z jakiegoś dziwnego powodu odwrócił się, zrobił kilka niepewnych kroków w moim kierunku, ugryzł mnie w ramię, a następnie podrapał klatkę piersiową. Udało mi się kopnąć go w łapę i uderzyć w nos - powiedział mężczyzna w rozmowie z lokalną telewizją.

"Miałem trzy opcje: spróbować otworzyć drzwi, gdy niedźwiedź był jeszcze w odległości około półtora metra, pobiec w lewo, gdzie w odległości około 10 metrów znajdował się inny niedźwiedź podobnej wielkości, lub pobiec w prawo w stronę lasu, gdzie potencjalnie mogła przebywać matka zwierząt"- napisał Rojas na stronie zbiórki, którą uruchomiła jego siostra, aby pokryć koszty leczenia spowodowane atakiem zwierzęcia.

Ostatecznie po starciu z niedźwiedziem mężczyzna uciekł, przeskakując przez pojazd i biegnąc ulicą.

Mężczyzna nie chce wracać do domu

Rojas został opatrzony przed służby medyczne, które następnie przewiozły go do lokalnego szpitala - poinformowała Komisja Ochrony Ryb i Dzikich Zwierząt Florydy. Jej członkowie przybyli na miejsce zdarzenia 21 sierpnia, aby spróbować złapać niedźwiedzia.

Rojas zapowiedział, że nawet jeśli niedźwiedź zostanie złapany, nie zamierza wracać do swojego domu, ponieważ nie chce narażać swojej rodziny na podobną sytuację.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy niedźwiedzia, na przykład w lesie, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

