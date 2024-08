Gruba warstwa pyłu wulkanicznego pokryła lotnisko

Późnym popołudniem wznowiono loty na lotnisku we włoskiej Katanii. Ruch do tej pory był zawieszony z powodu kolejnego wybuchu Etny. Płytę portu pokryła gruba warstwa pyłu wulkanicznego.

Lotnisko wznowiło działanie

W czwartek późnym popołudniem udało się wznowić stopniowo ruch samolotów na lotnisku. Konieczne było uprzątnięcie grubej warstwy pyłu wulkanicznego z płyty portu lotniczego. W związku z zawieszeniem pracy lotniska Catania-Fontanarossa Vincenzo Bellini wiele lotów przekierowano do Palermo. Po godzinie 18 ruch lotniczy został przywrócony, ale nadal jest ograniczony do dwóch przylotów na godzinę. W późniejszych godzinach wzrośnie do sześciu na godzinę. Dyrekcja lotniska prosi pasażerów, by w liniach lotniczych sprawdzili status swojego lotu.