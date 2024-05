El Nino dobiega końca. Co czeka nas dalej

Do końca czerwca ma wygasnąć zjawisko pogodowe El Nino - poinformowali w czwartek amerykańscy meteorolodzy. Według ich przewidywań, w drugiej połowie 2024 roku może pojawić się zjawisko La Nina.

Amerykańskie Centrum Przewidywania Klimatu (CPC) w swojej comiesięcznej prognozie przekazało w czwartek, że szansa na wystąpienie La Nina w okresie od czerwca do sierpnia wynosi 49 procent i wzrasta do 69 procent w okresie od lipca do września.