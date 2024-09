Czechy. Woda niszczy domy. "Najgorsze wcale nie jest za nami"

Poziom wody w czeskich rzekach stale rośnie, a sytuację komplikują intensywne deszcze. Na rzece Opawie - w 60-tysięcznym mieście o tej samej nazwie - przepływ wody przekroczył poziom z katastrofalnej powodzi z roku 1997. Podczas gdy zazwyczaj jej poziom to około jednego metra, w nocy z soboty na niedzielę wynosił aż pięć metrów. Hydrolodzy określają sytuację jako stuletnią wodę. Woda w Opawie wdarła się na teren osiedla, które w nocy ewakuowano .

Fatalna sytuacja panuje też na Odrze w Ostrawie-Svinowie oraz na Opawicy w Karniowie. Odra zagraża także Boguminowi, gdzie woda przerwała ruch samochodów na autostradzie D1 prowadzącej do Ostrawy.

Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Kiedy kulminacja fali powodziowej

Cztery osoby porwane przez prąd i poszukiwane

W Jesionikach, na północy kraju, samochód z czterema osobami wjechał do rzeki Starzicz w gminie Lipova. Jedna osoba wydostała się z pojazdu, a pozostałe zostały uniesione przez rzekę. Policja traktuje trzy osoby jako zaginione i poszukiwane.

Setki tysięcy osób bez prądu, zawieszone połączenia kolejowe

Strażacy i przedstawiciele lokalnych władz zwracają uwagę, że wiele osób lekceważy informacje o ewakuacji. W zalanych domach zostają setki ludzi. Strażacy apelują o udział w ewakuacji, ponieważ po pogorszeniu się sytuacji często muszą wracać w te same miejsca, ale w o wiele bardziej niebezpiecznych warunkach. Nie wykluczone, że ten problem będzie dyskutowany na niedzielnym posiedzeniu centralnej komisji powodziowej. Według szacunków energetyków prądu w niedzielę rano nie miało około 200 tysięcy odbiorców, z czego 114 tys. to odbiorcy w województwie morawsko-śląskim. Wiatr i zalane tory spowodowały przerwanie ruchu pociągów na jednym z głównych szlaków kolejowych w Czechach między Ostrawą a Ołomuńcem. Tą trasą jeżdżą m.in. pociągi do Polski. W całym kraju odwołanych jest około 40 połączeń.