Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

Północne regiony Indii zmagają się z katastrofalnymi powodziami. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w prowincji Pendżab. W pomoc poszkodowanym zaangażowane jest także wojsko. Indyjska armia opublikowała film z niezwykłej akcji ratunkowej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Katastrofalne powodzie wywołały intensywne opady deszczu, które doprowadziły do wylania rzek. W konsekwencji wiele regionów znalazło się pod wodą. Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów jest prowincja Pendżab. Poziom wody wzrasta bardzo szybko, a do pomocy poszkodowanym i uwięzionym w zalanych domach zostali zaangażowani także żołnierze. Indyjska armia udostępniła w sieci film z akcji ratunkowej przeprowadzonej w okolicy miasta Pathankot w tej prowincji.

Rozwiń

Uwięzieni w zalanym budynku

Jak poinformowała Indyjska Armia w serwisie X, w środę o świcie helikopter ratunkowy wyruszył na pomoc uwięzionym osobom w budynku otoczonym przez rwącą wodę. Na udostępnionym nagraniu widać, jak maszyna ląduje na dachu budowli i odlatuje z poszkodowanymi. Chwilę później konstrukcja zawala się i wpada do wody.

"Ryzykując własne życie, żołnierze zadbali o to, aby każda uwięziona osoba została bezpiecznie ewakuowana" - napisano we wpisie.

Według prognoz ulewne opady deszczu utrzymają się w regionie przez kilka dni. Z powodu powodzi co najmniej do soboty w Pundżabie szkoły będą zamknięte.

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik

Źródło: CNN, ADG PI - INDIAN ARMY, Times Of India, The New Indian Express