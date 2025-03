Bliskie spotkanie z nadciągającym żywiołem. Nagranie

Gwałtowne burze i tornada przetoczyły się w weekend przez środkowe i wschodnie Stany Zjednoczone. Bilans ofiar śmiertelnych żywiołu wzrósł w poniedziałek do co najmniej 39 osób. Do amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) wpłynęło około 80 zgłoszeń dotyczących pojawienia się tornad, z czego do tej pory potwierdzono 27 takich zjawisk.