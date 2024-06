Tak wyglądał samolot po spotkaniu z potężnym gradobiciem

Grad poważnie uszkodził samolot lecący do Wiednia. W niedzielę nad krajem szalały gwałtowne burze, a w jedną z nich niespodziewanie wleciał Airbus A320, należący do linii Austrian Airlines. Grad poważnie uszkodził przednią część samolotu - przednie szyby i fragment dziobu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Airbus A320 linii Austrian Airlines leciał z Palmy na Majorce do Wiednia. Lot wystartował z Balearów z niewielkim opóźnieniem, a w Wiedniu miał być tuż przed godziną 18 czasu lokalnego. Większość drogi przebiegła spokojnie, ale nad Austrią piloci niespodziewanie napotkali trudne warunki pogodowe.

Wleciał w szalejącą burzę

- Byliśmy około 20 minut od lądowania, kiedy wpadliśmy w chmurę gradu i burzy i zaczęły się turbulencje - powiedziała stacji ABC News jedna z pasażerek lotu. - Czuliśmy grad uderzający w samolot, to było bardzo głośne i oczywiście wszystko się chybotało - dodała. Część pasażerów zaczęła krzyczeć, a po kabinie latały telefony i kubki.

Przedstawiciele linii lotniczych Austrian Airlines podali, że podczas podchodzenia do lądowania samolot napotkał komórkę burzową, której nie widać było na radarze pogodowym. Nikt nie odniósł obrażeń, a technicy przeprowadzają szczegółową ocenę uszkodzeń samolotu. Co ciekawe, to nie jedyny pojazd, który został zniszczony przez niedzielny grad - los Airbusa A320 podzieliło także kilka samochodów w południowej Austrii.