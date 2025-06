Tylko w tym tygodniu morze wyrzuciło na brzeg aż trzy przedstawicielki rodziny Regalecidae, nazywane "rybami zagłady". Eksperci podkreślają, że to wyjątkowa rzadkość.

Pierwszego odkrycia dokonano w poniedziałek w Tasmanii. Na rybę z rodziny Regalecidae natrafiła Sybil Robertson podczas spaceru Ocean Beach niedaleko miasta Strahan. Jak mówi, ryba miała około trzy metry długości. - To było fantastyczne - powiedziała kobieta w rozmowie z "Guardianem", zauważając, że nie miała pewności, jaki to właściwie gatunek. - Wiedziałam, że to coś niezwykłego i dziwnego - dodała.