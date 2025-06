Atak zimy w Republice Południowej Afryki. Nie żyje kilka osób

Co najmniej siedem osób zginęło w wyniku burzy śnieżnej, jaka nawiedziła trzy prowincje w Republice Południowej Afryki. Obfite opady deszczu i śniegu oraz porywisty wiatr doprowadziły także do przerw w dostawie prądu oraz zniszczenia wielu domów. Lokalne władze wydały także ostrzeżenie przed powodzią.

Burza śnieżna przetacza się przez trzy prowincje RPA: Przylądkową Wschodnią, KwaZulu-Natal i Wolne Państwo. Występują tam obfite opady deszczu i śniegu oraz porywisty wiatr. We wtorek w prowincji Przylądkowej Wschodniej znaleziono ciała siedmiorga osób. Trwają też poszukiwania porwanego przez wezbraną rzekę autobusu wiozącego dzieci do szkoły - poinformował rzecznik rządu prowincji Khuselwa Rantjie.

Zniszczone domy, brak prądu

"To druzgocące przypomnienie siły natury. Wzywamy wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności w rejonach zagrożonych powodzią" - napisał w oświadczeniu premier prowincji Przylądkowej Wschodniej Oscar Mabuyane.

Ostrzeżenia dla mieszkańców i podróżnych

Służby meteorologiczne ostrzegły we wtorek mieszkańców obszarów dotkniętych burzami przed spodziewanymi rozległymi powodziami i długotrwałymi zakłóceniami w podstawowych usługach, takich jak dostarczanie wody, prądu, a także przed koniecznością zamknięcia szkół i sklepów. Według prognoz silne opady śniegu i deszczu oraz niszczące wiatry będą trwały do połowy tygodnia. Od czerwca do sierpnia w RPA panuje zima, dlatego opady śniegu o tej porze roku nie są niczym niezwykłym. Jednak obecna sytuacja skłoniła władze do zachęcenia obywateli, aby przełożyli zaplanowane podróże.