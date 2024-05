Zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Gdzie przymrozki będą najdotkliwsze?

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka już niebawem. Ze wstępnych prognoz wynika, że w nadchodzących dniach możemy spodziewać się niebezpiecznych dla ogrodników i botaników przymrozków. Kiedy będą one najdotkliwsze i jak nisko spadnie temperatura przy gruncie? Sprawdź na mapach, na co się przygotować.

W maju co roku środkowe regiony Europy doświadczają fenomenu klimatycznego, mogącego niekorzystnie wpływać na rośliny. W związku z przypadającymi w okresie od 12 do 15 maja wspomnieniami świętych Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zofii okres ten nazywa się "zimnymi ogrodnikami" i "zimną Zośką". W tym terminie pojawiają się przymrozki, tak niepożądane przez ogrodników i botaników.

Napłynie arktyczne powietrze

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek aurę będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia, ulokowany nad zachodnią Europą, w piątek jednak w ten obszar wbije się zatoka niżowa z umiarkowanie aktywnym chłodnym frontem atmosferycznym, który będzie związany z niżem znad północnej Rosji. Front ma zalegać nad Polską jeszcze w sobotę, szczególnie nad zachodnimi i południowymi regionami, a z północy popłynie masa powietrza pochodzenia arktycznego. Pogoda od niedzieli przyniesie dużo rozpogodzeń w związku z objęciem naszego kraju przez skandynawski wyż.

- Taka sytuacja baryczna poskutkuje falą przymrozków - dodała synoptyk.

W czwartek, 9 maja, najniższą temperaturę przy gruncie odnotujemy nocą i nad ranem na Suwalszczyźnie. Tam wyniesie ona -3 stopnie Celsjusza. W centrum kraju i na Pomorzu Zachodnim temperatura spadnie do -2 st. C, a na Podkarpaciu do -1 stopnia.

Temperatura przy gruncie 9 maja tvnmeteo.pl

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka 2024. Nadchodzą przymrozki

Piątek i sobota przyniosą przerwę od przymrozków. Te mają powrócić jednak w niedzielę, 12 maja, czyli wraz rozpoczęciem okresu zimnych ogrodników. Tego dnia, kiedy wspomina się św. Pankracego, temperatura przy gruncie nocą i nad ranem ma spaść do -3 st. C na Suwalszczyźnie, a w centrum i na Pomorzu Zachodnim do -1 stopnia.

Temperatura przy gruncie 12 maja tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek, 13 maja, czyli w dzień wspomnienia świętego Serwacego, fala przygruntowych przymrozków będzie najbardziej dotkliwa. Termometry rano wskażą nawet do -5 stopni na Suwalszczyźnie. -3 stopnie odnotujemy w centrum Polski oraz na północnym zachodzie. Na południu kraju temperatura spadnie do -2/-1 stopnia.

Temperatura przy gruncie 13 maja tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek

Wtorek, 14 maja, dzień św. Bonifacego, również ma przynieść niebezpieczne dla botaników i ogrodników spadki temperatury. Temperatura przy gruncie nocą i nad ranem wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3. st. C na Pomorzu Zachodnim, po -2/-1 st. C na południu kraju.

Temperatura przy gruncie 14 maja tvnmeteo.pl

Pogoda na zimną Zośkę

We środę, 15 maja, czyli w zimną Zośkę, temperatura przy gruncie spadnie do -3 stopni na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu, po -1 w centrum kraju.

Temperatura przy gruncie 15 maja tvnmeteo.pl

