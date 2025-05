Zbliża się do nas kolejny chłodny front. Zagrzmi

Kolejne dni przyniosą nam odpoczynek od chłodnej aury. Już we wtorek miejscami termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. Ciepłu - które nie potrwa zbyt długo - mogą towarzyszyć gwałtowniejsze zjawiska.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy pogoda w kraju kształtowana będzie przez tylną część niżu znad północno-zachodniej Rosji. Towarzyszy mu front, za którym napłynie do Polski cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek we wszystkich regionach zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie w południowych regionach prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a w pierwszej części dnia także przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centralnej Polsce, do 21 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany.

W środę w całym kraju będzie pogodnie, ale na zachodzie i w centrum po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Niewykluczone będą burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Warmii i Podlasiu, poprzez 20 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C na zachodzie. Z południowego zachodu powieje umiarkowany, tylko na północy w porywach dość silny, wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Warunki atmosferyczne zmienią się w czwartek, kiedy to nad Polskę dotrze kolejna strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Wraz z nim nadciągnie porcja chłodnego powietrza znad północnej Skandynawii oraz opady deszczu, lokalnie także burze. Dzień przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w centrum i na wschodzie. Na południu może zagrzmieć. Termometry pokażą od 14-16 st. C w pasie północnym, przez 17 st. C w regionach centralnych, do 18-20 st. C na południowym wschodzie. Południowo-zachodni i zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotnie popadać może jedynie na północy i wschodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12-14 st. C na wschodzie i północy do 15 st. C w centrum. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na sobotę

W prawie całej Polsce sobota zapowiada się pogodnie. Jedynie na północnym zachodzie spodziewane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy około 15-16 st. C w całym kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl