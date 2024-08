Wymarzony finisz wakacji. Z małymi wyjątkami

Ostatnie dni sierpnia, a więc także wakacji, pozwolą nam zakosztować dużej ilości słońca w całej Polsce. Opady deszczu i burze pojawią się rzadko i w nielicznych miejscach. Będzie też gorąco i upalnie. Termometry wskażą nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu.

- Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu Piet, którego centrum przemieszcza się znad krajów bałtyckich w kierunku północno-zachodniej Rosji - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W środę taka sytuacja na pogodowej mapie Europy zagwarantuje nam słoneczne niebo. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, wschodni i północno-wschodni wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek również zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

W piątek do Polski zawita pogodna aura, jednak od zachodu niebo będzie się chmurzyć, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Termometry wskażą od 25-26 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30-32 st. C na wschodzie i w centrum. Słaby i umiarkowany wiatr okaże się zmienny, północno-zachodni jedynie na zachodzie kraju.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Lokalnie na zachodzie i w centrum Polski wystąpią przelotne opady deszczu, może również zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 29 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prawie w całej Polsce prognozowana jest dość pogodna niedziela. Jedynie lokalnie na wschodzie popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i zmienny.

