W weekend do 34 stopni w cieniu. Potem duża zmiana pogody

W kolejnych dniach w Polsce utrzymywać się będzie typowo letnia aura - gorąca i chwiejna. Wiele regionów nawiedzą burze z gradem i silnymi podmuchami wiatru, a na termometrach zobaczymy do 34 stopni Celsjusza w cieniu. Wraz z początkiem przyszłego tygodnia spodziewana jest jednak zmiana pogody.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek w całym kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu i burze z deszczem do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr sięgający w porywach 60-90 kilometrów na godzinę. Na Pomorzu, Kujawach, Wielkopolsce, Mazurach, Mazowszu, Śląsku może spaść grad. Na termometrach zobaczymy od 28 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany południowy wiatr, skręcający na zachodni.

Pogoda na weekend

Zachmurzenie w sobotę będzie małe i umiarkowane. Więcej chmur pojawi się jedynie na Podkarpaciu i Podhalu. Tam również prognozowane są burze z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Zmienny wiatr powieje słabo.

We wschodniej Polsce niedziela zapowiada się słonecznie. W pozostałych regionach niebo będzie pochmurne, wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z opadem 10-30 l/mkw., porywami wiatru do 60-80 km/h i gradem. Termometry wskażą od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr, silniejszy tylko na wschodzie kraju, będzie południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem. Na wschodzie kraju wystąpią burze z opadem 10-20 l/mkw. i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek niebo nad Polską będzie pochmurne w małym i umiarkowanym stopniu. Na Śląsku wystąpi więcej chmur i przelotny deszcz, a w Kotlinie Kłodzkiej - burze z opadem 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się słaby.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl