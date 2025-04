Uwaga na zawieje śnieżne i lód na drogach. Wiele alarmów IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed szeregiem zagrożeń ze strony pogody. Spodziewane są obfite opady śniegu, silny wiatr, przymrozki. W części kraju drogi i chodniki mogą być oblodzone. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady śniegu

Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiatach tatrzańskim i nowotarskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 centymetrów. Alarmy ważne będą w godzinach 3-10 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW - opady śniegu

Alarmy przed opadami śniegu wydano w województwach:

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm. Alarmy ważne będą w godzinach 3-9 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW - oblodzenie

IMGW ostrzega też przed oblodzeniem. Żółte alarmy wydano w województwach:

pomorskim, w powiatach wschodnich;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami zachodnimi;

podlaskim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

łódzkim ;

wielkopolskim , w powiatach wschodnich;

świętokrzyskim ;

opolskim , poza powiatami zachodnimi;

śląskim , z wyłączeniem powiatów położonych na krańcach południowych;

małopolskim , w powiatach północnych;

podkarpackim, w powiatach północnych.

Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie około -3 stopnie Celsjusza, a przy gruncie spadnie do około -5 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 23 w środę do godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują na terenie województw:

pomorskiego , w powiatach: puckim, Gdynia, , w powiatach: puckim, Gdańsk Sopot , nowodworskim;

podlaskiego ;

warmińsko-mazurskieg o;

mazowieckiego ;

kujawsko-pomorskiego , dla powiatów wschodnich;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego ;

małopolskiego , w powiatach północnych;

podkarpackiego , w powiatach północnych;

śląskiego , poza powiatami południowymi;

opolskiego, w powiatach północno-wschodnich.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, lokalnie porywy do 75 km/h, z północnego zachodu i północy. Alarmy ważne będą od godz. 18 lub 20 w środę do godz. 4 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim , poza powiatami zachodnimi;

podlaskim;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim ;

lubuskim , w powiecie strzelecko-drezdeneckim;

opolskim ,

dolnośląskim , w powiatach północnych i południowych;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim ;

lubelskim;

mazowieckim.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4 do -1 st. C, przy gruncie do -6 st. C. Alarmy ważne będą do godz. 9 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Autorka/Autor:fw

Źródło: IMGW