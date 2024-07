Niebezpiecznie na wschodzie Polski. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu rzędu 20-30 l/mkw. oraz porywy wiatru rozpędzające się do 70 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenia będą ważne w czwartek od godziny 10 do 20, dla północno-wschodnich krańców kraju od 13 do 20, a w województwie podkarpackim są w mocy od godziny 5 do 13.