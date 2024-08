Silny deszcz z burzami. W mocy alarmy pierwszego i drugiego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane i obserwowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, o sumie do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru sięgającymi do 60 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 17 w sobotę.