Niemal cała Polska na żółto. Nawet -8 stopni przy gruncie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

W wielu miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopnia Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C do -1 st. C, a przy gruncie od -6 st. C do -3 st. C, lokalnie spadnie nawet do -8 st. C.