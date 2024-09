Przymrozki w dotkniętej powodzią Kotlinie Kłodzkiej   

Najbliższej nocy spodziewane są przygruntowe przymrozki w Kotlinie Kłodzkiej. Temperatura może spaść tam do -1 stopnia Celsjusza. Możliwy jest też przyrost pokrywy śnieżnej do pięciu centymetrów na szczytach Tatr.

W nocy z soboty na niedzielę prognozowane są przymrozki w Kotlinie Kłodzkiej. Przy gruncie temperatura może spaść do -1 stopnia Celsjusza. Ponadto w górach wystąpią opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. - Możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do pięciu centymetrów na szczytach Tatr - poinformował Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW .

Przygruntowe przymrozki

- Do tego zaczyna wlewać się do Polski powietrze pochodzenia arktycznego, ale o cechach morskich. Spodziewamy się więc w nocy rozpogodzeń na zachodzie kraju, w tym również w Kotlinach Sudeckich. Możliwy jest więc znaczny spadek temperatury do 3-4 stopni Celsjusza nad ranem, a lokalnie przy gruncie poniżej zera - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że temperatura szczególnie w kotlinach u stóp Sudetów może spaść nawet do -2/-1 st. C.