Przed nami słoneczne dni i bardzo zimne noce

Czeka nas typowa złota polska jesień. O ile jeszcze w czwartek i piątek spodziewamy się nieprzyjemnych porywów wiatru, w weekend królować będzie słońce. Czyste niebo nocami będzie sprzyjać jednak uciekaniu ciepła, dlatego prawdopodobne są przygruntowe przymrozki.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W dalszym ciągu pogodę w naszym kraju kształtuje rozległy, stabilny wyż Werner, którego centrum będzie nad Białorusią. Przeważająca część kraju znajdzie się w klinie cieplejszego powietrza, jedynie krańce północno-wschodnie będą dalej w nieco chłodniejszym powietrzu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

Jak zaznacza, nocami przy bezchmurnym niebie, co wiążę się z silnym wypromieniowaniem ciepła, temperatura będzie znacznie spadać. Zwłaszcza na wschodzie kraju termometry wskażą około 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie możliwe są przymrozki, do -3 i -4 stopni.

Silny wiatr, ale i 18 stopni

Czwartek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazurach, przez 13-14 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, na wschodzie słaby i umiarkowany, a silniej powieje na zachodzie kraju, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę. Nad morzem porywy będą jeszcze silniejsze, sięgające 50-60 km/h, a w górach, szczególnie w Sudetach, wiatr rozpędzi się do 70-80 km/h.

W piątek również będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, wiejący z kierunku południowo-wschodniego, na wschodzie kraju będzie słaby i umiarkowany, a w pozostałych regionach - umiarkowany. Nad morzem chwilami w porywach osiągnie 40-50 km/h, natomiast w rejonie Sudetów powieje z prędkością 70-80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem słonecznej aury. Tylko na zachodzie Polski przejściowo zachmurzenie będzie większe. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12-13 st. C na wschodzie do 17 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

W niedzielę słońce będzie dominować na niebie we wschodnich i centralnych regionach. Dla zachodniej połowy kraju prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W drugiej części dnia możliwe są jedynie śladowe opady deszczu, i to tylko na krańcach północno-wschodnich. Termometry pokażą od 11-12 st. C w rejonie Suwałk do 16 st. C w pasie zachodnim Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Początek tygodnia też ze słońcem

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Deszcz może słabo popadać jedynie na północnym zachodzie oraz częściowo na północy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl