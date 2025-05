Pogoda na jutro, wtorek 06.05. Najbliższa noc przyniesie pochmurną i miejscami mroźną aurę. Nad ranem temperatura przy gruncie spadnie lokalnie do -8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia na niebie pojawi się sporo chmur, z których może padać słaby deszcz. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. Tam termometry pokażą 15 st. C.

Na południowym wschodzie i częściowo na południu pojawi się całkowite i duże zachmurzenie wraz ze słabymi opadami deszczu możliwymi jedynie na krańcach południowych wspomnianego rejonu. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i małe (miejscami bezchmurnie – szczególnie na północy). Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum, do 6-7 st. C na południowym wschodzie. Nad ranem przy gruncie temperatura spadać może do -6/-4 st. C (lokalnie nawet do -8 st. C). Powieje północno-wschodni, zmienny i przeważnie słaby wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 06.05

Wtorek przyniesie pochmurną aurę w całym kraju. Najwięcej chmur pojawi się na północy, południowym wschodzie i częściowo na południu, a najmniej - w pasie centralnym. Możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-14 st. C w przeważającej części kraju (temperatura odczuwalna niższa o 3-5 st. C). Lokalnie na zachodzie termometry pokażą 15 st. C. Nad ranem przy gruncie temperatura spadać może do -4/-2 st. C. Wiatr w północnej połowie kraju będzie zachodni do północno-zachodniego, umiarkowany do okresowo dość silnego, na Pomorzu z porywami do 40-50 km/h. W południowej połowie kraju wiać będzie słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Na południowych i północnych krańcach Polski pogoda będzie na niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Poza tym warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą przykryją chmury. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni do zmiennego, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i przejściowo małe. Termometry w Warszawie pokażą do 14 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie będzie się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na niebie pojawi się niewiele chmur. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu zobaczą na termometrach minimalnie 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr początkowo będzie zmienny, następnie powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie początkowo będzie małe i w ciągu dnia wzrośnie do umiarkowanego oraz dużego. Mogą pojawić się też przelotne, słabe opady deszczu. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą od 13 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany do okresowo dość silnego z porywami do 35-45 km/h. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem przykryją chmury, a temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni do zmiennego, umiarkowany do słabego. Barometry o północy pokażą 1008 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu przyniesie małe zachmurzenie. W ciągu dnia niebo przejściowo będzie bezchmurne. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr będzie zmienny do zachodniego w drugiej części dnia, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Mieszkańcy Wrocławia zobaczą na termometrach do 14 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków północnych. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Termometry w Krakowie wskażą minimalnie 7 st. C. Umiarkowany i słaby wiatr powieje z kierunków północno-wschodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek nie przyniesie zmian. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry w Krakowie wskażą 988 hPa.

