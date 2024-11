Poza groźnymi zjawiskami czeka nas odczuwalne ochłodzenie. Mróz chwyci za dnia

W najbliższych dniach pogoda będzie nie tylko nieprzyjemna, lecz także niebezpieczna. Spodziewamy się porywistego wiatru, który nadciągnie nad Polskę za sprawą głębokiego niżu Quiteria, opadów - również śniegu - oraz silnego ochłodzenia.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę ze słabymi i umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu. Ich strefa przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny. Z kolei na północy pojawią się umiarkowane, przejściowo dość silne opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9-10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Uwaga: W nocy z wtorku na środę porywy wiatru mogą sięgać do 60-80 km/h na lądzie (głównie na zachodzie Polski) oraz 80-100 km/h na Wybrzeżu.

W środę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim do 6-7 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodnich kierunków.

Bardzo zimna druga część tygodnia

Niebo będzie przykryte chmurami także w czwartek. Pojawią się rozpogodzenia, ale i przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą od 1-2 st. C na północy do 2-3 st. C na południu i w centrum kraju. To oznacza, że przez większość dnia będzie nam dokuczał lekki mróz. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni.

Aura lekko poprawi się w piątek. Większe zachmurzenie wystąpi jedynie na północy i wschodzie - tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na południu kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu na wschodzie i w centrum kraju. Termometry w całej Polsce wskażą maksymalnie około 2-4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

