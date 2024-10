Potężny skok ciśnienia przed nami. Nadchodzi antycyklon Wincent

Wzrost o prawie 20 hPa

- Wincent sprawi, że od dzisiejszego poranka do jutrzejszego poranka ciśnienie wzrośnie o 18 hektopaskali. To będzie potężny skok ciśnienia - mówił Wasilewski.

Słoneczna, ale chłodna sobota

Niedziela z opadami deszczu

Słoneczna pogoda nie zagości w Polsce na długo. W niedzielę do naszego kraju przyjdzie kolejny niż, który przyniesie chmury i opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Pomorzu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południu.