Polska w epicentrum ochłodzenia. Możemy zobaczyć padające płatki śniegu

W środę termometry w zachodniej części kraju mogą pokazać wartości powyżej 21 stopni Celsjusza. Synoptycy radzą, by dobrze wykorzystać ten dzień, ponieważ już od czwartku czeka nas drastyczna zmiana pogody. Nad środkową i wschodnią Europę pojawią się zimne, arktyczne masy powietrza. Co gorsza - nasz kraj znajdzie się w epicentrum tego ochłodzenia.

- To arktyczne zimno z północy spłynie idealnie do centrum Europy, zatrzyma się nad Polską, będzie tutaj nieco uwięzione i zostanie z nami na wiele, wiele najbliższych dni. Czeka nas naprawdę duży chłód - powiedział synoptyk i prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

"Szaruga z niską temperaturą"

Zmiana pogody będzie drastyczna. W czwartek i piątek miejscami temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie zaledwie 8-9 stopni Celsjusza, czyli około 10 stopni mniej w porównaniu do środy.

- Do tego dodajmy wilgotne powietrze, lodowaty wiatr z północy i często padający deszcz (...) Proszę przygotować się na pewnego rodzaju szok termiczny. To będzie szaruga z niską temperaturą - podkreślił ekspert i zaznaczył, że momentami aura będzie przypominać nie wiosnę, lecz jesień.

Jaka pogoda na dzień wyborów

Aktualne prognozy wskazują, że chłód pozostanie nad naszym krajem co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.

- To będzie pogoda zmienna, mokra i chłodna. To nie jest chwilowe ochłodzenie, to nie jest błaha rzecz, tylko poważne i długotrwałe zimno - stwierdził ekspert.