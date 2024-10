Pogoda na Wszystkich Świętych. Może nas czekać "zgniły" początek listopada

Jaka pogoda będzie towarzyszyć nam we Wszystkich Świętych? Czy są szanse na utrzymanie się w miarę ciepłej, pogodnej aury, która nad Polskę przynoszą układy wysokiego ciśnienia? Sprawdź, co wynika z najnowszych prognoz.

Pogodę nad Polską kształtują obecnie układy wysokiego ciśnienia i wszystko wskazuje na to, że tak pozostanie do końca miesiąca. Jesienne wyże mają jednak to do siebie, że ich prognozowanie bywa trudne, a warunki atmosferyczne w jednym tygodniu mogą być zupełnie różne od tych w kolejnym.