Tutaj pojawi się szansa na białe święta. Najnowsza prognoza

Pogoda na Boże Narodzenie. Zbliżające się święta nie przyniosą większej zmiany w pogodzie. W najbliższych dniach doświadczymy pochmurnej aury z niewielkimi opadami słabego deszczu, deszczu ze śniegiem, a w niektórych regionach kraju - śniegu. Sprawdź, co nas czeka.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wielki wyż z centrum nad Atlantykiem, w rejonie Zatoki Biskajskiej. Nasz kraj pozostaje w masie powietrza polarnego chłodnego i wilgotnego, w której zalegają wciąż nad zachodnimi i południowo-wschodnimi regionami fronty atmosferyczne, coraz słabsze i rozmywające się, z symbolicznymi opadami - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Miejscami może zrobić się biało

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem spokojnego wyżu, którego centrum ma przemieszczać się wolno na wschód w kierunku Europy Środkowej. W święta jego centrum znajdzie się nad Polską.

- Układ nie wpuści dynamicznych wietrznych niżów znad Atlantyku, pozwoli tylko na chwilę w połowie tygodnia wniknąć w głąb Polski ciepłemu frontowi z opadami śniegu z deszczem. Przez tydzień pogodę zdominują nisko zawieszone chmury, które tylko miejscami mogą pękać, dając przejaśnienia - dodała Unton-Pyziołek.

Ciepłe powietrze polarne napłynie nad zachodnie i północno-zachodnie regiony, ale reszta kraju pozostanie w snujących się przy ziemi chłodnych masach powietrza. Według prognoz dużej zmiany w pogodzie spodziewać możemy się dopiero na początku stycznia.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na święta Bożego Narodzenia

Wigilia będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu, na południu i południowym wschodzie deszczu ze śniegiem, a na pogórzu i w górach - śniegu do 2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Wiatr na ogół będzie północny, słaby i umiarkowany.

W Boże Narodzenie, czyli w środę 25 grudnia czeka nas pochmurny dzień z niewielkimi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Lubelszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Wiatr na ogół będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Pochmurno będzie także w czwartek, czyli 26 grudnia. W pasie od Warmii, Mazur i Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz mokrego śniegu do 2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do nawet 8 st. C na Pomorzu. Wiatr na zachodzie powieje z północno-zachodnich kierunków, poza tym będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na koniec tygodnia

W piątek na niebie ponownie zobaczymy sporo chmur, ale pojawią się także niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota będzie pochmurna i mglista z przejaśnieniami na Pomorzu. Termometry wskażą od 1 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie. Słaby i umiarkowany powieje z południowo-wschodnich kierunków.

Ostatni dzień tygodnia, podobnie jak poprzednie, przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. W niedzielę na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl