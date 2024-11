W nocy będzie pogodnie, jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie. Lokalnie nad ranem spodziewane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-2 st. C na wschodzie kraju, przez -2/0 st. C w centrum, do 5-7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby, zmienny wiatr.