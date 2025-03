Najbliższa noc zapowiada się pogodnie i mroźnie. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez -8/-7 st. C w centrum kraju, do -6/-5 st. C na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Jedynie na północnym wschodzie okresami może być dość silny i w porywach osiągać do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek, 18.03

We wtorek możemy spodziewać się pełni słońca. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju spodziewana jest większa ilość chmur kłębiastych. Na Podlasiu, wschodnim Mazowszu i Lubelszczyźnie prognozowane są przelotne opady śniegu do 2 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od 3-4 st. C na krańcach wschodnich, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Jedynie na północnym wschodzie i wschodzie może być dość silny i w porywach osiągać do 50-60 km/h.