Noc w większości kraju będzie pogodna. Jedynie na zachodzie i północy kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Nad ranem pojawią się lokalne silne zamglenia i liczne mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura minimalna wyniesie od -5/-4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju, przez -2/-1 st. C w centrum do 1-2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Pogoda na jutro - środa, 6.11

Środa przyniesie zachmurzenie od małego na południowym wschodzie Polski do dużego i całkowitego na pozostałym obszarze kraju. Padać nie powinno. Nad ranem wystąpią silne zamglenia i mgły, miejscami utrzymujące się do godzin popołudniowych. Termometry pokażą maksymalnie od 6-8 st. C na północy i zachodzie, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.