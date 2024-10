Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Miejscami pojawi się słaby deszcz do 1-3 litrów na metr kwadratowy oraz mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C nad samym morzem. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na jutro - środa, 30.10

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Rano lokalnie może być mglisto. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie i południu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który na północy okresami będzie dość silny. Porywy mogą sięgać do 60 kilometrów na godzinę.