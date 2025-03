Pogoda na jutro. Noc w części kraju przyniesie opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się mgły, także marznące. Środa 26.03 zapowiada się pod znakiem chmur i kolejnej porcji opadów. Na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Od północnego zachodu w ciągu nadchodzącej nocy przemieszczać się będzie strefa dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-4 litrów wody na metr kwadratowy. Rano sięgnie ona umowną linię Olsztyn - Bydgoszcz - Zielona Góra. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Jedynie lokalnie, szczególnie na południu, możliwy jest okresowy wzrost zachmurzenia i wystąpienie mgieł, punktowo marznących. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie (możliwe są przymrozki), przez 2-4 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie. Wiatr okaże się południowo-zachodni skręcający za frontem do zachodniego, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 26.03

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu w przeważającej części kraju. W pasie centralnym spadnie do 4 l/mkw., a północnym zachodzie do 1 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie padać nie będzie przez cały dzień, rano możliwe są mgły i większe zachmurzenie. Temperatura wyniesie od 9 st. C na północy, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym wschodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający za frontem na zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie na północy okresowo dość silny do 30-40 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza będzie w środę zróżnicowana - od około 50 procent w południowo-wschodniej Polsce do ponad 90 procent w pasie od Mazur i Podlasia po Ziemię Lubuską. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny - chłodno będzie nam jedynie na północy, a ciepło - w regionach południowo-wschodnich. Tam również wystąpią korzystne warunki biometeorologiczne, ale w pozostałej części kraju okażą się one neutralne, przechodzące w niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie będzie małe i umiarkowane, w drugiej części nocy możliwe jest zamglenie. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie czeka nas zachmurzenie umiarkowane wzrastające w ciągu dnia do dużego i okresowo całkowitego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Południowo-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie najpierw będzie rosnąć, następne spadnie w południe do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Nocą zachmurzenie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni okaże się duże do całkowitego z przelotnymi opadami deszczu oraz towarzyszącym im zamgleniem. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zachmurzenie w środę w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie duże z okresowo możliwym słabym przelotnym opadem deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie nocą w Poznaniu okaże się duże, możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Słaby wiatr powieje kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu spodziewajmy się dużego zachmurzenia ze słabymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, okaże się umiarkowany. Ciśnienie najpierw będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie nocą we Wrocławiu okaże się duże, w pierwszej części nocy możliwy jest słaby przelotny deszcz, następnie padać nie powinno. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr początkowo będzie zmienny, następnie zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę zachmurzenie będzie duże i całkowite, okresowo możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie okaże się małe i umiarkowane, w drugiej części nocy możliwa jest mgła (przejściowo marznąca) oraz okresowy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura spadnie do 0 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w środę będzie w Krakowie małe i umiarkowane, a w drugiej części dnia duże. Padać nie powinno, rano możliwe są silne zamglenia oraz mgła, a także szybko zanikające niskie chmury. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr okaże się zmienny, następnie zachodni i północno-zachodni, słaby, pod koniec dnia - umiarkowany. Ciśnienie najpierw będzie rosnąć, następne spadnie w południe do wartości 990 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl