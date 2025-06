W nocy na północy Polski pojawi się zachmurzenie duże i całkowite ze słabymi opadami deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie umiarkowanymi - do 10 l/mkw. Na południu i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające w ciągu nocy do dużego, ale padać nie powinno. Temperatura wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 14-15 st. C w centrum Polski, do 16 st. C na zachodzie. Powieje wiatr umiarkowany, tylko na północy będzie porywisty. Nadciągnie z zachodu, ale z czasem zmieni swój kierunek na południowo-zachodni.